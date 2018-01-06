 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Фиорентина" в концовке ушла от поражения в матче с "Интером" - ВИДЕО

    Встреча завершилась со счётом 1:1

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

    Как передает Report, встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счётом 1:1.

    На 55-й минуте матча нападающий Мауро Икарди вывел миланскую команду вперёд, добив мяч в ворота после своего же удара головой, однако на первой добавленной минуте ко второму тайму форвард Джованни Симеоне сравнял счёт.

    «Интер» набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Фиорентина» (28) — седьмая.

    Италия - Серия А. 20-й тур

    Фиорентина – Интер - 1:1

    0:1 – Икарди – 55, 1:1 – Симеоне – 90+1

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi