"Фиорентина" победила "Аталанту" в матче Серии А

Футбольный клуб "Фиорентина" победил "Аталанту" в матче третьего тура чемпионата Италии.

Футбольный клуб "Фиорентина" победил "Аталанту" в матче третьего тура чемпионата Италии.

Как передает Report, «фиалки» победили в гостевом матче со счетом 2:1.

Все голы в матче были забиты с пенальти. У победителей дублем отметился Душан Влахович (33, 49-я минуты), в составе "Аталанты" отличился Дуван Сапата (65). На 10-й минуте главный арбитр матча после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол защитника "Аталанты" Берата Джимсити.

"Фиорентина", на счету которой шесть очков в трех матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Аталанта" с четырьмя очками располагается на десятой строчке.

В следующем туре "Фиорентина" 21 сентября дома сыграет с "Интером", "Аталанта" в этот же день примет "Сассуоло".