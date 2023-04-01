"Фиорентина" обыграла "Интер", продлив победную серию до восьми матчей

На стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) состоялся матч 28-го тура чемпионата Италии.

На стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) состоялся матч 28-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, встречались местный "Интер" и "Фиорентина" из Флоренции. Финальный свисток Фабио Марески зафиксировал победу гостевой команды со счетом 1:0.

"Фиорентина" одержала восьмую победу подряд во всех турнирах, а в последний раз команда проиграла 12 февраля "Ювентусу" (0:1). "Фиалки" набрала в 28 матчах 40 очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы. "Интер" с 50 очками остается на третьей строчке. В следующем туре команда сыграет с "Салернитаной" на выезде, "Фиорентину" ждет матч со "Специей", однако перед этим оба коллектива проведут матчи в полуфиналах Кубка Италии.