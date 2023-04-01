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"Фиорентина" обыграла "Интер", продлив победную серию до восьми матчей

"Фиорентина" обыграла "Интер", продлив победную серию до восьми матчей На стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) состоялся матч 28-го тура чемпионата Италии.
Футбол
1 апреля 2023 г. 22:47
Фиорентина обыграла Интер, продлив победную серию до восьми матчей

На стадионе "Сан-Сиро" (Джузеппе Меацца) состоялся матч 28-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, встречались местный "Интер" и "Фиорентина" из Флоренции. Финальный свисток Фабио Марески зафиксировал победу гостевой команды со счетом 1:0.

"Фиорентина" одержала восьмую победу подряд во всех турнирах, а в последний раз команда проиграла 12 февраля "Ювентусу" (0:1). "Фиалки" набрала в 28 матчах 40 очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы. "Интер" с 50 очками остается на третьей строчке. В следующем туре команда сыграет с "Салернитаной" на выезде, "Фиорентину" ждет матч со "Специей", однако перед этим оба коллектива проведут матчи в полуфиналах Кубка Италии.

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