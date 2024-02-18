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Финский миллиардер официально подал предложение о покупке 100% акций "Интера"

Финский миллиардер официально подал предложение о покупке 100% акций "Интера" Финский миллиардер Томас Зиллиакус официально подал предложение о приобретении 100% акций миланского "Интера".
Футбол
18 февраля 2024 г. 02:53
Финский миллиардер официально подал предложение о покупке 100% акций Интера

Финский миллиардер Томас Зиллиакус официально подал предложение о приобретении 100% акций миланского "Интера".

Как передает Report со ссылкой на MEN Sport, он хотел приобрести английский "Манчестер Юнайтед", однако часть акций выкупил сэр Джим Рэтклифф. Именно поэтому финский миллиардер переключился на итальянский рынок и подал официальное предложение о приобретении "Интера" за 1,4 млрд. евро. Кроме того, Зиллиакуса поддерживает его инвестиционная фирма XIX Century Capital, которая специализируется на спорте, моде и цифровых медиа.

В последние месяцы будущее "Интера" было предметом многочисленных спекуляций, поскольку компания "Сунинг", которая владеет командой, должна погасить огромный кредит, предоставленный Oaktree Capital, к маю 2024 года. Возможные варианты включают рефинансирование этого кредита или продажу клуба. Поскольку предложение, как сообщается, было официально подано, теперь "Сунинг" должен принять или отклонить предложение Зиллиакуса.

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