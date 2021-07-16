О нас
Report Georgia
Аудио новости

Финалы Лиги Европы пройдут в Дублине и Бильбао

Финалы Лиги Европы пройдут в Дублине и Бильбао Ирландский Дублин и испанский Бильбао получили право на проведение финалов футбольной Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соответственно.
Футбол
16 июля 2021 г. 21:43
Финалы Лиги Европы пройдут в Дублине и Бильбао

Ирландский Дублин и испанский Бильбао получили право на проведение финалов футбольной Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соответственно.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Дублин и Бильбао должны были провести матчи перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу, но власти городов приняли решение отказаться от организации игр турнира из-за эпидемиологической обстановки. В связи с этим городам было дано право на проведение финальных матчей Лиги Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İstanbul Çempionlar Liqasının finalına ev sahibliyi edəcək

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
В Баку оштрафован известный ресторан
В Баку оштрафован известный ресторан
10 июля 2021 г. 13:54
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Где жители Баку проводят летний отдых? - ВИДЕО
Где жители Баку проводят летний отдых? - ВИДЕО
14 июля 2021 г. 17:01
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi