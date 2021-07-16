Финалы Лиги Европы пройдут в Дублине и Бильбао

Ирландский Дублин и испанский Бильбао получили право на проведение финалов футбольной Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соответственно.

Ирландский Дублин и испанский Бильбао получили право на проведение финалов футбольной Лиги Европы в 2024 и 2025 годах соответственно.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Дублин и Бильбао должны были провести матчи перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы по футболу, но власти городов приняли решение отказаться от организации игр турнира из-за эпидемиологической обстановки. В связи с этим городам было дано право на проведение финальных матчей Лиги Европы.