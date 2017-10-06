Финальный матч кубка Азербайджана пройдет в Гяндже

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Финальный матч кубка Азербайджана по футболу сезона 2017-2018 пройдет на Гянджинском городском стадионе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

По его словам, каждый год они готовят сюрприз к финалу, а в этом сезоне решили организовать встречу в одном из регионов: "Финальный матч хотим организовать на Гянджинском городском стадионе. В случае устранения проблем на стадионе, мы организуем встречу там. Нам дорог каждый регион. Организовать матч в Товузе помешали искусственное травяное покрытие стадиона и теснота трибун. В случае устранения руководством Гянджи проблем на стадионе, в День Республики - 28 Мая будет двойной праздник".

Отметим, что финальный матч кубка Азербайджана будет организован 28 мая 2018 года.