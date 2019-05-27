Финал Лиги Европы в Баку будет транслироваться на большом мониторе на Приморском бульваре

Финал Лиги Европы между английскими командами "Арсенал" и "Челси", который состоится в Баку, можно будет просмотреть на Приморском бульваре.

Как сообщает Report, названная встреча будет транслироваться на большом мониторе, установленном на территории Фестиваля болельщиков. Посетители Фестиваля болельщиков с 23:00 смогут в прямом эфире следить за игрой.

Отметим, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе в финальном матче встретятся английские команды "Арсенал" и "Челси".