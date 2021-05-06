Финал Лиги Чемпионов будет английским

Определился второй финалист Лиги Чемпионов УЕФА

Определился второй финалист Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в ответном матче английский "Челси" обыграл дома мадридский "Реал" со счетом 2:0.

Счет во встрече на 28-ой минуте открыл Тимо Вернер. На 85-ой минуте Мейсон Маунт окончательно похоронил надежды испанцев на выход в финал.

Отметим, что первая встреча между этими командами в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

Также стоит отметить, что соперником "аристократов" в финале станет другой английский клуб "Манчестер Сити", который выбил из турнира французский ПСЖ. Финал престижного турнира состоится 29 мая в Стамбуле.