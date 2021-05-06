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Финал Лиги Чемпионов будет английским

Финал Лиги Чемпионов будет английским Определился второй финалист Лиги Чемпионов УЕФА
Футбол
6 мая 2021 г. 01:14
Финал Лиги Чемпионов будет английским

Определился второй финалист Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в ответном матче английский "Челси" обыграл дома мадридский "Реал" со счетом 2:0.

Счет во встрече на 28-ой минуте открыл Тимо Вернер. На 85-ой минуте Мейсон Маунт окончательно похоронил надежды испанцев на выход в финал.

Отметим, что первая встреча между этими командами в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

Также стоит отметить, что соперником "аристократов" в финале станет другой английский клуб "Манчестер Сити", который выбил из турнира французский ПСЖ. Финал престижного турнира состоится 29 мая в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUEFA Çempionlar Liqasında ingilis finalı olacaq

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