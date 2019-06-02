14 лет спустя: Ливерпуль обыграл Тоттенхэм в финале Лиги чемпионов по футболу - ОБНОВЛЕНО - 4

«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Report футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Голы забили Мохаммед Салах (2-я минута, с пенальти) и Дивок Ориги (87). "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира.

***00.53

Ориги поражает ворота Льориса и становится автором второго гола «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов. Как передает Report очередной угловой разыграли "красные" у ворот соперника. Дело доходит до того, что снаряд от Матипа летит на левый край штрафной "Тоттенхэма", откуда невероятно точный выстрел по рамке Льориса наносит Ориги, обеспечивая своей команде уверенно преимущество по счету.

***23:48

Прозвучал свисток на перерыв. Как передает Report после первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди пока футболисты "Ливерпуля" благодаря голу Салаха, забитого с пенальти на 2-й минуте встречи.

***23:02

«Ливерпуль» очень активно начинает встречу, и сразу же зарабатывает пенальти. Как передает Report, после передачи Мане мяч попал в руку защитнику «Тоттенхэма» Сиссоко. Арбитр указывает на точку. Мохамед Салах реализовал 11-метровый и открывает счёт в финале Лиги чемпионов.

***23:00

В Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» проходит финал Лиги чемпионов сезона-2018/19. Как передает Report, за главный трофей турнира сражаются английские клубы «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Финальный матч Лиги чемпионов начинается с минуты в молчания в связи со смертью экс-футболиста «Арсенала» и «Реала» Хосе Антонио Рейеса.

В последний раз две команды из Англии встречались в главном матче турнира в 2008 году.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм» - Уго Льорис, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрельд, Ян Вертонген, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Делли Алли, Мохаммед Сиссоко, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

«Ливерпуль» - Алиссон Беккер, Трент Александр-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Мохаммед Салах, Садио Мане, Роберто Фирмино.

Эта встреча станет 170-м по счёту матчем между двумя командами. В общем количестве противостояний "Ливерпуль" одержал победу в 79 матчах, "Тоттенхэм" - в 48. В 43 матчах победитель не определился. В текущем сезоне "Ливерпуль" одолел "Тоттенхэм" в обоих матчах Премьер-лиги (2:1, 2:1). В еврокубках клубы сталкивались лишь однажды - в полуфинале сезона 1972/1973 гг. Тогда по итогам двух встреч за счёт гостевого гола "Ливерпуль" прошёл в финал и в итоге завоевал кубок (1:0, 1:2).