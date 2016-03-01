​Финал Кубка Азербайджана пройдет в Гяндже

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Финал Кубка Азербайджана по футболу пройдет на Гянджинском городском стадионе.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Комитета клубов Фикрет Гусейнов.

По его словам, принятое на сегодняшнем заседании решение включат в повестку Исполнительного комитета и с этой целью до мая месяца стадион "Кяпяз" будет отремонтирован. До завершения ремонтных ремонт клубу рекомендуется проводить игры на другом стадионе.

Отметим, что финал кубка Азербайджана пройдет 25 мая.