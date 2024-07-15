Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки - 2024

Начало финального матча Кубка Америки по футболу между Аргентиной и Колумбией в Майами было отложено более чем на час из-за давки у входа на стадион Hard Rock.

Сборная Аргентины по футболу в добавленное время обыграла Колумбию в финале Кубка Америки -2024 и стала победителем турнира.

Как сообщает Report , встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес на 112-й минуте.

Звездный игрок сборной Аргентины, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси на 65-й минуте встречи при счете 0:0 покинул поле после травмы, полученной в игровом стыке в середине поля с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом.

07:59

Начало финального матча Кубка Америки по футболу между Аргентиной и Колумбией в Майами было отложено более чем на час из-за давки у входа на стадион Hard Rock.

Как передает Report , об этом сообщается на странице стадиона в соцсети Х.

"В преддверии сегодняшнего матча финала Кубка Америки тысячи болельщиков без билетов пытались проникнуть на стадион, подвергнув других болельщиков, сотрудников службы безопасности и правоохранительных органов чрезвычайному риску. Служба безопасности закрыла ворота, чтобы контролировать процесс прохода медленнее и обеспечить всеобщую безопасность", - говорится в сообщении.

После нормализации ситуации матч начался в 20:22 (05:22 по бакинскому времени) с более чем часовой задержкой.

Газета USA Today сообщает, что за помощью к врачам после давки обратились по меньшей мере семь человек.

Отметим, что основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. На 112-й минуте встречи нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес открыл счет.