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Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки - 2024

Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки - 2024 Начало финального матча Кубка Америки по футболу между Аргентиной и Колумбией в Майами было отложено более чем на час из-за давки у входа на стадион Hard Rock.
Футбол
15 июля 2024 г. 08:14
Аргентина в овертайме обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки - 2024

Сборная Аргентины по футболу в добавленное время обыграла Колумбию в финале Кубка Америки -2024 и стала победителем турнира.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес на 112-й минуте.

Звездный игрок сборной Аргентины, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси на 65-й минуте встречи при счете 0:0 покинул поле после травмы, полученной в игровом стыке в середине поля с игроком сборной Колумбии Луисом Диасом.

07:59

Начало финального матча Кубка Америки по футболу между Аргентиной и Колумбией в Майами было отложено более чем на час из-за давки у входа на стадион Hard Rock.

Как передает Report, об этом сообщается на странице стадиона в соцсети Х.

"В преддверии сегодняшнего матча финала Кубка Америки тысячи болельщиков без билетов пытались проникнуть на стадион, подвергнув других болельщиков, сотрудников службы безопасности и правоохранительных органов чрезвычайному риску. Служба безопасности закрыла ворота, чтобы контролировать процесс прохода медленнее и обеспечить всеобщую безопасность", - говорится в сообщении.

После нормализации ситуации матч начался в 20:22 (05:22 по бакинскому времени) с более чем часовой задержкой.

Газета USA Today сообщает, что за помощью к врачам после давки обратились по меньшей мере семь человек.

Отметим, что основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0. На 112-й минуте встречи нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес открыл счет.

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Версия на азербайджанском языке Amerika Kubokunun final matçının startı izdihama görə bir saatdan çox gecikib

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