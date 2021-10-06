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"Финал четырех" Лиги Наций: Сборная Италии против Испании

"Финал четырех" Лиги Наций: Сборная Италии против Испании Сегодня начнется финальный раунд Лиги Наций УЕФА по футболу.
Футбол
6 октября 2021 г. 07:38
Финал четырех Лиги Наций: Сборная Италии против Испании

Сегодня начнется финальный раунд Лиги Наций УЕФА по футболу.

Как передает Report, команды Италии, Испании, Бельгии и Франции выступят в "Финале четырех".

В первом матче полуфинала последний чемпион Европы Италия встретится с Испанией. Матч на стадионе "Сан-Сиро" в Милане начнется в 22:45 по бакинскому времени. Другой полуфинальный поединок состоится 7 октября между Бельгией и Францией.

Игры за финал и 3-е место состоятся 10 октября. Все матчи пройдут в Италии.

Стоит отметить, что первым победителем "Финала четырех" стала сборная Португалии.

Лига наций УЕФА, финальный этап

Полуфинал

22:45. Италия - Испания

Судьи: Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин (все - Россия)

Милан. Стадион Сан Сиро.

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Версия на азербайджанском языке Millətlər Liqasında "Dördlər finalı": İtaliya millisi İspaniyaya qarşı

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