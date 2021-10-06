"Финал четырех" Лиги Наций: Сборная Италии против Испании

Сегодня начнется финальный раунд Лиги Наций УЕФА по футболу.
Как передает Report, команды Италии, Испании, Бельгии и Франции выступят в "Финале четырех".
В первом матче полуфинала последний чемпион Европы Италия встретится с Испанией. Матч на стадионе "Сан-Сиро" в Милане начнется в 22:45 по бакинскому времени. Другой полуфинальный поединок состоится 7 октября между Бельгией и Францией.
Игры за финал и 3-е место состоятся 10 октября. Все матчи пройдут в Италии.
Стоит отметить, что первым победителем "Финала четырех" стала сборная Португалии.
Лига наций УЕФА, финальный этап
Полуфинал
22:45. Италия - Испания
Судьи: Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин (все - Россия)
Милан. Стадион Сан Сиро.