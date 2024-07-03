Финал Чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет в Мадриде

Финальная игра чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Финальная игра чемпионата мира по футболу 2030 года пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Как передает Report, об этом сообщает газета Marca со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Международная федерация футбола (ФИФА) считает кандидатуру стадиона в испанской столице лучшим вариантом, несмотря на то, что марокканская сторона хотела забрать решающий матч себе на фоне скандала вокруг Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и ее экс-главы Луиса Рубиалеса.

Согласно информации, ФИФА также считает это решение самым оптимальным ввиду "прекрасных отношений" между организацией и мадридским "Реалом".

Данный вопрос уже решен, хотя официально о месте проведения главного международного футбольного матча 2030 будет объявлено позже, говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории пройдет сразу на трех континентах: в Евразии, Африке и Южной Америке.