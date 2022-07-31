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Финал ЧЕ по футболу среди женщин посмотрят 30 млн телезрителей

Финал ЧЕ по футболу среди женщин посмотрят 30 млн телезрителей Ожидается, что финал чемпионата Европы по футболу среди женщин-2022, в котором сыграют сборные Англии и Германии, посмотрят 30 млн телезрителей по всему миру.
Футбол
31 июля 2022 г. 12:21
Финал ЧЕ по футболу среди женщин посмотрят 30 млн телезрителей

Ожидается, что финал чемпионата Европы по футболу среди женщин-2022, в котором сыграют сборные Англии и Германии, посмотрят 30 млн телезрителей по всему миру.

Как передает Report, об этом сообщает известная журналистка Рич Лаверти в своих социальных сетях.

Также она приводит цифры по другим показателям этого турнира. На матчах чемпионата Европы присутствовало около 487 683 зрителей, из которых 47% - женщины. По 6 из 10 показателям посещаемости женского Евро был установлен рекорд.

У экранов телевизора за матчами турнира следили порядка 300 миллионов человек из разных уголков мира. Показатели просмотров выросли на 58% по сравнению с 2017 годом.

Напомним, финал ЧЕ-2022 по футболу среди женщин Англия - Германия состоится сегодня, 31 июля, в 20:00 по бакинскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия).

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