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Филипе Луис отговорил нападающего "Карабаха" от перехода в "Севилью"

Филипе Луис отговорил нападающего "Карабаха" от перехода в "Севилью" Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо отказался от перехода в испанскую "Севилью" после разговора с главным тренером "Фламенго" Филипе Луисом.
Футбол
8 января 2025 г. 10:00
Филипе Луис отговорил нападающего Карабаха от перехода в Севилью

Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо отказался от перехода в испанскую "Севилью" после разговора с главным тренером "Фламенго" Филипе Луисом.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Uol.com, клуб, выступающий в бразильской серии А, направил новое предложение 28-летнему нападающему.

"Фламенго" готов заплатить за форварда 5 млн евро. Возможная зарплата Жуниньо в "Фламенго" в три раза превышает предложение "Севильи". Клуб, намеревающийся подписать с бразильским игроком трехлетний контракт, попытается включить его в состав до начала сезона.

Отметим, что Олавио Жуниньо играет за "Карабах" с 2023 года.

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Версия на английском языке Famous head coach dissuades Qarabag striker from joining Sevilla
Версия на азербайджанском языке Məşhur baş məşqçi "Qarabağ"ın hücumçusunu "Sevilya"ya keçmək fikrindən daşındırıb

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