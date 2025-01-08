Филипе Луис отговорил нападающего "Карабаха" от перехода в "Севилью"

Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо отказался от перехода в испанскую "Севилью" после разговора с главным тренером "Фламенго" Филипе Луисом.

Футболист "Карабаха" Олавио Жуниньо отказался от перехода в испанскую "Севилью" после разговора с главным тренером "Фламенго" Филипе Луисом.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Uol.com, клуб, выступающий в бразильской серии А, направил новое предложение 28-летнему нападающему.

"Фламенго" готов заплатить за форварда 5 млн евро. Возможная зарплата Жуниньо в "Фламенго" в три раза превышает предложение "Севильи". Клуб, намеревающийся подписать с бразильским игроком трехлетний контракт, попытается включить его в состав до начала сезона.

Отметим, что Олавио Жуниньо играет за "Карабах" с 2023 года.