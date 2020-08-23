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Фигу оценил шансы Месси перейти в "Реал"

Фигу оценил шансы Месси перейти в "Реал" Бывший полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу ответил на вопрос о вероятности ухода форварда "Барселоны" Лионеля Месси в "Реал"
Футбол
23 августа 2020 г. 06:44
Фигу оценил шансы Месси перейти в Реал

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Луиш Фигу ответил на вопрос о вероятности ухода форварда "Барселоны" Лионеля Месси в "Реал".

Об этом Report передает со ссылкой на AS.

"Может ли Месси перейти из "Барселоны" в "Реал", как я? Ни один клуб не сможет выплатить отступные в контракте Месси в этом году. В настоящее время на трансферном рынке мало что происходит. Я думаю, что для любого клуба очень сложно или даже невозможно выкупить контракт Месси. Я думаю, что мы не увидим ничего похожего на то, что произошло со мной 20 лет назад", - заявил португалец.

Напомним, что трансфер Фигу из "Барселоны" в "Реал" произошёл в 2000 году. Он выступал за "Реал" в период с 2000 по 2005 год. В составе "Королевского клуба" Луиш сыграл 239 матчей и забил 57 мячей. Карьеру футболиста он завершил в 2009 году, будучи игроком "Интера". Также португалец выступал за лиссабонский "Спортинг" и "Барселону".

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