​ФИФА запретит совершать трансферы "Реал Мадриду" и "Атлетико"

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ ФИФА запретит испанским клубам "Реал Мадрид" и "Атлетико" регистрировать новых футболистов. Как сообщает Report со ссылкой на издание Cadena Ser, причиной является неоднократное нарушение трансферного регламента.

Представители столицы не смогут приобрести новых игроков в два ближайших трансферных периода из-за заключения контракта с несовершеннолетними футболистами.

Отметим, что ранее по этой же причине была наказана "Барселона". Каталонскому клубу запрещено совершать трансферы до января 2016 года.