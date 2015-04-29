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    ​ФИФА запретит совершать трансферы "Реал Мадриду" и "Атлетико"

    Представители столицы заключали контракты с несовершеннолетними футболистами

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ ФИФА запретит испанским клубам "Реал Мадрид" и "Атлетико" регистрировать новых футболистов. Как сообщает Report со ссылкой на издание Cadena Ser, причиной является неоднократное нарушение трансферного регламента.

    Представители столицы не смогут приобрести новых игроков в два ближайших трансферных периода из-за заключения контракта с несовершеннолетними футболистами.

    Отметим, что ранее по этой же причине была наказана "Барселона". Каталонскому клубу запрещено совершать трансферы до января 2016 года.

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