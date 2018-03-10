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    ФИФА запретила "Трабзонспору" регистрировать новых игроков летом

    Фифа наложил трансферный запрет на Трабзонспор, которому принадлежит Рамиль Шейдаев

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ ФИФА наложила трансферный запрет на «Трабзонспор».

    Турецкий клуб не сможет регистрировать новичков в течение одного трансферного периода.

    Как передает Report, наказание связано с тем, что «Трабзонспор» не выплатил вовремя словацкому «Тренчину» деньги за трансфер Матуша Беро, сделка по которому оценивается в 2,5 миллиона евро.

    Напомним, что форвард сборной Азербайджана по футболу Рамиль Шейдаев, выступающий на правах аренды за "Карабах", по контракту принадлежит турецкому клубу.

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