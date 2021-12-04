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ФИФА запретила парагвайскому клубу осуществлять трансферы

ФИФА запретила парагвайскому клубу осуществлять трансферы ФИФА наказала парагвайский клуб "Олимпия".
Футбол
4 декабря 2021 г. 14:22
ФИФА запретила парагвайскому клубу осуществлять трансферы

ФИФА наказала парагвайский клуб "Олимпия".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, причиной этому послужила неуплата долга в 5,5 мил евро украинскому "Динамо".

В итоге клубу был поставлен запрет на совершение трансфера. Это решение останется в силе до уплаты долга киевскому "Динамо". В противном случае будут применены дополнительные санкции в отношении парагвайского клуба, а ее очки будут аннулированы.

Отметим, что долг перед "Динамо" появился после трансфера Дерлиса Гонсалеса "Олимпией". Парагвайский клуб не может уплатить долг из-за финансовых трудностей. Ранее один из финансовых советников клуба сообщил, что на покрытие долгов клубу нужно, по меньшей мере, 8-9 лет.

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