ФИФА запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах

Международная федерация футбола (FIFA) запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.

Международная федерация футбола (FIFA) запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, теперь российская сборная по футболу сможет участвовать в них в нейтральном статусе.

Федерация также запретила проводить в России футбольные матчи сборных, а сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей. ФИФА заявила, что продолжит диалог с МОК и УЕФА для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной от соревнований.