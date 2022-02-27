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ФИФА запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах

ФИФА запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах Международная федерация футбола (FIFA) запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.
Футбол
27 февраля 2022 г. 23:29
ФИФА запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах

Международная федерация футбола (FIFA) запретила использовать флаг и гимн РФ в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, теперь российская сборная по футболу сможет участвовать в них в нейтральном статусе.

Федерация также запретила проводить в России футбольные матчи сборных, а сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей. ФИФА заявила, что продолжит диалог с МОК и УЕФА для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной от соревнований.

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Версия на азербайджанском языке FİFA beynəlxalq oyunlarda Rusiya bayrağı və himninin istifadəsini qadağan edib

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