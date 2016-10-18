ФИФА запретила концерты на стадионах перед ЧМ в России

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ ФИФА наложила вето в отношении стадионов чемпионата мира-2018 в России.

Как сообщает Report, на этих стадионах нельзя будет проводить концерты и музыкальные фестивали за два месяца до старта турнира. Причина такого решения - желание сохранить газоны в приемлемом состоянии.

Отметим, что матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Первая игра состоится на стадионе "Лужники" в Москве.