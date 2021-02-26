ФИФА закрыла дело против легендарного футболиста

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в связи с истечением срока давности.

Судебная палата независимого комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) закрыла дело против Франца Беккенбауэра об отмывании денег и незаконном обогащении в связи с истечением срока давности.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

В 2016 году Генеральная прокуратура Швейцарии и комитет по этике ФИФА начали расследования в отношении Беккенбауэра. Ранее появилась информация о том, что в 2002 году на тот момент глава компании "Адидас" Роберт Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков заявочному комитету "Германия-2006", руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза Вольфганг Нирсбах.

Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов. В итоге Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.