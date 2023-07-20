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ФИФА выступила с заявлением о стрельбе в Окленде накануне старта женского ЧМ

ФИФА выступила с заявлением о стрельбе в Окленде накануне старта женского ЧМ Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала стрельбу в новозеландском Окленде, в котором пройдет чемпионат мира по футболу среди женских команд.
Футбол
20 июля 2023 г. 07:06
ФИФА выступила с заявлением о стрельбе в Окленде накануне старта женского ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала стрельбу в новозеландском Окленде, в котором пройдет чемпионат мира по футболу среди женских команд.

Как передает Report, об этом отмечается в Twitter-аккаунте организации.

"ФИФА была проинформирована о том, что это был единичный инцидент, не связанный с футбольными событиями, и матч-открытия сегодня вечером в "Эден Парке" пройдет, как и планировалось", - говорится в заявлении.

Стрельба произошла накануне матча норвежской команды против Новой Зеландии на женском чемпионате мира.

Сообщалось, что стрелок произвел несколько выстрелов с помпового оружия. Преступник был ликвидирован новозеландскими правоохранительными органами.

Встреча между сборными Норвегии и Новой Зеландии пройдет в новозеландском городе Окленд на стадионе "Иден Парк". Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по бакинскому времени.

Чемпионат мира по футболу среди женщин пройдет с 20 июля по 20 августа. Норвежская команда на групповом этапе сыграет также с Филиппинами и Швейцарией.

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