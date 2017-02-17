ФИФА выплатит компенсацию клубам за проведение Чемпионата мира 2022 года зимой

Баку. 17. февраля. REPORT.AZ/ В случае проведения Чемпионата мира 2022 года в середине сезона, ФИФА выплатит европейским клубам в общей сложности 1 млрд евро компенсации.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, с этой целью президент ФИФА Джанни Инфантино поехал в Катар.

47-летний швейцарский глава международной федерации во время пребывания в Дохе проведет встречи с государственными лицами Катара и обсудит сумму компенсаций.

Отметим, что ранее Ассоциация европейских клубов предлагала провести Чемпионат мира 2022 года с 5 мая по 4 июня.

Однако Катар отверг предложение, аргументировав это с совпадением этой даты с месяцем Рамадан.

В результате было решено организовать мундиал с 21 ноября по 18 декабря. Однако это решение вызвало несогласие АЕК, которая объединяет в себе 213 клубов.