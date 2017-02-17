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    ФИФА выплатит компенсацию клубам за проведение Чемпионата мира 2022 года зимой

    Сообщается, что общая сумма компенсации составит около 1 миллиарда евро

    Баку. 17. февраля. REPORT.AZ/ В случае проведения Чемпионата мира 2022 года в середине сезона, ФИФА выплатит европейским клубам в общей сложности 1 млрд евро компенсации.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, с этой целью президент ФИФА Джанни Инфантино поехал в Катар.

    47-летний швейцарский глава международной федерации во время пребывания в Дохе проведет встречи с государственными лицами Катара и обсудит сумму компенсаций.

    Отметим, что ранее Ассоциация европейских клубов предлагала провести Чемпионат мира 2022 года с 5 мая по 4 июня.

    Однако Катар отверг предложение, аргументировав это с совпадением этой даты с месяцем Рамадан. 

    В результате было решено организовать мундиал с 21 ноября по 18 декабря. Однако это решение вызвало несогласие АЕК, которая объединяет в себе 213 клубов.

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