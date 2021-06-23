ФИФА выплатит "Барселоне" компенсацию

Испанский клуб "Барселона" получит от ФИФА компенсацию в размере 2,5 миллиона евро.

Испанский клуб "Барселона" получит от ФИФА компенсацию в размере 2,5 миллиона евро.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Mundo Deportivo, причиной стала травма футболиста сборной Каталонии Усмана Дембеле во время чемпионата Европы в составе сборной Франции.

Согласно правилам высшего футбольного органа, за игроков, получивших травму в сборной во время международных матчей и выбывших из строя на срок не менее 28 дней, клубам выплачивается компенсация.

Усман Дембеле, получивший травму колена в матче II тура группы F против Венгрии (1:1), будет прооперирован и пропустит матчи в течение 4 месяцев.