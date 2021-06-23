О нас
Report Georgia
Аудио новости

ФИФА выплатит "Барселоне" компенсацию

ФИФА выплатит "Барселоне" компенсацию Испанский клуб "Барселона" получит от ФИФА компенсацию в размере 2,5 миллиона евро.
Футбол
23 июня 2021 г. 15:56
ФИФА выплатит Барселоне компенсацию

Испанский клуб "Барселона" получит от ФИФА компенсацию в размере 2,5 миллиона евро.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Mundo Deportivo, причиной стала травма футболиста сборной Каталонии Усмана Дембеле во время чемпионата Европы в составе сборной Франции.

Согласно правилам высшего футбольного органа, за игроков, получивших травму в сборной во время международных матчей и выбывших из строя на срок не менее 28 дней, клубам выплачивается компенсация.

Усман Дембеле, получивший травму колена в матче II тура группы F против Венгрии (1:1), будет прооперирован и пропустит матчи в течение 4 месяцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FIFA "Barselona"ya təzminat ödəyəcək

Самое важное

Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек
Число выпускников сократилось более чем на 40 тыс. человек
23 июня 2021 г. 15:21
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
Потерпевший: Армяне заживо сожгли азербайджанского пленного
23 июня 2021 г. 14:58
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
23 июня 2021 г. 13:36
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
23 июня 2021 г. 13:31
После Отечественной войны родились 100 детей шехидов
ФотоПосле Отечественной войны родились 100 детей шехидов
23 июня 2021 г. 12:20
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
23 июня 2021 г. 10:16
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
22 июня 2021 г. 15:05
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi