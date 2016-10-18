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    ФИФА возбудила дисциплинарное дело в отношении игры отборочного группового раунда ЧМ-2018

    После игры болельщики скандировали националистические лозунги

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ ФИФА возбудила дисциплинарное дело в отношении игры Косово - Хорватия отборочного группового раунда ЧМ-2018.

    Как сообщает Report, причиной стали поступки болельщиков обеих сборных.

    В конца матча, который завершился победой сборной Хорватии со счетом 6:0,  болельщики скандировали националистические лозунги и лозунги против Сербии. 

    Отметим, что у Косово нет стадиона для проведения домашних матчей, поэтому игра состоялась в городе Шкодер, Албания. 

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