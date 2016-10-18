ФИФА возбудила дисциплинарное дело в отношении игры отборочного группового раунда ЧМ-2018

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ ФИФА возбудила дисциплинарное дело в отношении игры Косово - Хорватия отборочного группового раунда ЧМ-2018.

Как сообщает Report, причиной стали поступки болельщиков обеих сборных.

В конца матча, который завершился победой сборной Хорватии со счетом 6:0, болельщики скандировали националистические лозунги и лозунги против Сербии.

Отметим, что у Косово нет стадиона для проведения домашних матчей, поэтому игра состоялась в городе Шкодер, Албания.