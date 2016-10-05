ФИФА внедрит систему наблюдения за фанатами для борьбы с расизмом к ЧМ-2018

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбола (ФИФА) внедрит новую систему мониторинга поведения болельщиков для борьбы с расизмом на трибунах к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официального представителя ФИФА Алоиса Хуга.

"Мы разработали новую систему мониторинга поведения болельщиков на трибунах, которая поможет в борьбе с любыми проявлениями дискриминации. Она будет повсеместно введена уже по ходу квалификации к чемпионату мира - 2018, а также частично на матчах Кубка конфедераций в 2017 году. Мы планируем полностью запустить эту систему к финальной стадии ЧМ в России", - сказал Хуг.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.