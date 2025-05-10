ФИФА ужесточила наказания за расизм во время футбольных матчей

Совет Международной федерации футбола одобрил новую редакцию дисциплинарного кодекса ФИФА, ужесточающую санкции за проявления расизма во время футбольных матчей.

Совет Международной федерации футбола одобрил новую редакцию дисциплинарного кодекса ФИФА, ужесточающую санкции за проявления расизма во время футбольных матчей.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба организации.

Максимальный размер штрафа за расистские оскорбления теперь составит 5 млн швейцарских франков (около $ 6 млн). При этом арбитры матчей получили право приостанавливать их и завершать досрочно в случае проявлений расизма на трибунах, а футболистам делегировали право личной помощи в опознании нарушителей среди болельщиков, чтобы сотрудники служб безопасности могли вывести их со стадиона.