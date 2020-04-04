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СМИ: ФИФА увеличила лимит на возраст игроков на Олимпийских играх в Токио

ФИФА увеличила лимит на возраст игроков на Олимпийских играх в Токио

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Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила ограничение по возрасту для футболистов, которые могут выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет. 

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету The Guardian.

В составах сборных, принимающих участие в футбольном турнире Олимпийских игр, могут находиться игроки не старше 23 лет, а также три футболиста, возраст которых может превышать лимит. По информации издания, решение об изменении лимита для Игр в Токио продиктовано их переносом с 2020 на 2021 год.

В олимпийском турнире примут участие 16 сборных, на данный момент известны 14 участников. На Игры уже квалифицировались команды Японии, Франции, Германии, Румынии, Испании, Новой Зеландии, Египта, Кот-д'Ивуара, ЮАР, Австралии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Аргентины и Бразилии. Еще две команды от зоны Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) будут определены позднее.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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