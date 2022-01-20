ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила о введении новых правил аренды игроков. Изменения в регламенте вступят в силу с июля 2022 года, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте объявила о введении новых правил аренды игроков. Изменения в регламенте вступят в силу с июля 2022 года, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По новым правилам аренды футболистов, со следующего сезона обязательным условием аренды является письменное соглашение, в котором прописаны условия аренды (продолжительность, финансовые моменты и т.д.); минимальный срок аренды — интервал между двумя трансферными окнами; максимальный срок аренды – один год; будет введен лимит на количество арендованных футболистов между одними и теми же клубами (в течение сезона не более трех футболистов, отданных в аренду одному клубу, и такое же количество игроков, взятых в аренду из одного клуба).

Кроме того, будет введено ограничение на общее количество аренд за сезон. Переход к данному правилу будет осуществляться постепенно:

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года клуб сможет отдавать/брать в аренду не более 8 игроков;

С 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года будет действовать та же система, но максимальное число арендованных/арендуемых футболистов – 7;

С 1 июля 2024 года максимальное число игроков, отданных/взятых в аренду – 6.

Эта планка сохранится на постоянной основе.