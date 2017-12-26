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    ФИФА: Уход Мутко с поста президента РФС не отразится на ЧМ-2018 в России

    ФИФА и РФС продолжат сотрудничество в подготовке к чемпионату мира по футболу по плану

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Международной федерации футбола (ФИФА) считают, что решение Виталия Мутко приостановить свою деятельность в должности главы Российского футбольного союза (РФС) не отразится на проведении в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

    «Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство России, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество в подготовке к чемпионату мира по футболу по плану. В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом», - передает Report заявление ФИФА. 

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