 Наверх

ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату

ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола, ФИФА выделила для фонда 16 миллионов долларов, которые будут распределены до 2022 года, а также дополнительно 5 миллионов для защиты зарплат игроков в период с июля 2015 года по июнь 2020-го. 

Из представителей ФИФА и FIFPro будет создан специальный комитет по мониторингу для обработки, оценки и принятия решений по выделению грантов от фонда.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!