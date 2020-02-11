ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату

Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола, ФИФА выделила для фонда 16 миллионов долларов, которые будут распределены до 2022 года, а также дополнительно 5 миллионов для защиты зарплат игроков в период с июля 2015 года по июнь 2020-го.

Из представителей ФИФА и FIFPro будет создан специальный комитет по мониторингу для обработки, оценки и принятия решений по выделению грантов от фонда.