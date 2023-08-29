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ФИФА собирается отстранить Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет

ФИФА собирается отстранить Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет Международная федерация футбола (ФИФА) собирается применить санкции в отношении бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.
Футбол
29 августа 2023 г. 06:35
ФИФА собирается отстранить Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) собирается применить санкции в отношении бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от любой футбольной деятельности на 15 лет. Отмечается, что это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем экс-руководителем RFEF футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Напомним, ФИФА после начала дисциплинарного расследования отстранила Рубиалеса от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. При этом бан функционера связан не с поцелуем, а с непристойным жестом - Рубиалес схватил себя за промежность на глазах у испанской королевы Испании Летиции и ее дочери-инфанта Софии. Позже он извинился за этот жест, но отказался признавать себя виновным в том, что без согласия поцеловал Эрмосо.

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