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    ФИФА сняла с России и Катара обвинения в коррупции

    Организация не усмотрела нарушений российской и катарской сторон в процессе выборов стран-хозяек мировых первенств

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сняла с России и Катара обвинения в коррупции относительно выборов места проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

    Организация не усмотрела нарушений российской и катарской сторон в процессе выборов стран-хозяек мировых первенств.

    Следствие по правомерности получения Россией и Катаром прав на проведение мировых чемпионатов длилось более года, сотрудники комитета опросили 75 человек, всего в рамках дела накопилось около 200 тысяч страниц материалов.

    Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а 2022 года - в Катаре.

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