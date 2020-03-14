 Наверх

ФИФА рекомендовала перенести международные матчи

​ФИФА рекомендовала перенести международные матчи

Международная федерация футбола (ФИФА) рекомендовала перенести матчи с участием национальных сборных команд, запланированные на март и апрель, из-за коронавируса. 

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, окончательное решение будут принимать организаторы соревнований и соответствующие ассоциации, если речь идет о товарищеских матчах. 

Ранее ФИФА отложила проведение отборочных матчей чемпионата мира 2022 года, которые должны были пройти в Азии и Южной Америке.

Отметим, что чемпионаты ряда страны Европы были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!