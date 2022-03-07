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ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами

ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами.
Футбол
7 марта 2022 г. 20:06
ФИФА разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешит иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами.

Как передает Report, об этом сообщает New York Times.

По информации источника, организация разрешит иностранным игрокам, выступающим в Российской Премьер-Лиге, заключить трудовые соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня 2022 года. После истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов. Ожидается, что ФИФА объявит о решении в понедельник.

Ранее УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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