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FIFA разрешила сборным включать в заявку на ЧМ-2022 в Катаре 26 игроков

FIFA разрешила сборным включать в заявку на ЧМ-2022 в Катаре 26 игроков Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) одобрило расширение заявки сборных на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Футбол
23 июня 2022 г. 21:47
FIFA разрешила сборным включать в заявку на ЧМ-2022 в Катаре 26 игроков

Бюро Совета Международной федерации футбола (ФИФА) одобрило расширение заявки сборных на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Количество игроков, которые должны быть включены в окончательную заявку сборной, было увеличено с 23 до 26. Максимальное количество игроков в предварительном заявочном листе увеличено с 35 до 55.

Также на скамейке запасных команды теперь могут находится 26 человек, из них 15 — это запасные игроки, а 11 — официальные лица, в том числе врач.

Сообщается, что последний игровой день на клубном уровне для футболистов, включенных в окончательный список своих сборных, должен состояться не позднее 13 ноября 2022 года.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах.

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