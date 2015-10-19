ФИФА разрешила Джавиду Имамвердиеву играть в "Нефтчи"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Футболист Джавид Имамвердиев, игравший в прошлом сезоне в турецком клубе "Элазигспор", сможет надеть форму "Нефтчи".

Как сообщает Report, ФИФА дала положительный ответ на запрос флагмана посредством АФФА.

Для выступления футболиста в форме "черно-белых" ФИФА предоставила АФФА временные полномочия регистрации. На этом основании Имамвердиев сможет выйти в поле на очередных матчах. Временное разрешение останется в силе до итогового решения Совета по решению спорных вопросов.

Отметим, что Джавид Имамвердиев в прошлом сезоне выступал в турецком клубе "Элазигспор". Клуб обратился в ФИФА с жалобой на досрочное прекращение договора с футболистом. Из-за жалобы возникли препятствия для выступления Дж.Имамвердиева в составе "Нефтчи".