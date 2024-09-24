О нас

ФИФА расследует подозрительный проигрыш сборной Франции в матче ЧМ по футзалу

ФИФА расследует подозрительный проигрыш сборной Франции в матче ЧМ по футзалу Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футзалу в Узбекистане между командами Франции и Ирана.
Футбол
24 сентября 2024 г. 22:08
ФИФА расследует подозрительный проигрыш сборной Франции в матче ЧМ по футзалу

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футзалу в Узбекистане между командами Франции и Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство RMC Sport.

Отмечается, что ФИФА заинтересовалась матчем, который завершился со счетом 4:1 в пользу команды Ирана, из-за жалоб со стороны участников турнира.

По заявлениям команд, сборная Франции специально проиграла в матче, чтобы выйти в более предпочтительную часть сетки и избежать встречи с лидером мирового рейтинга - командой Бразилии.

Сборная Франции заняла второе место в группе и в 1/8 финала встретится с командой Таиланда. Иранская команда стала первой в квартете и вышла на сборную Марокко. Если иранцы обыграют марокканцев, то в четвертьфинале сыграют со сборной Бразилии.

Чемпионат мира по футзалу проходит в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FIFA Fransa millisinin bilərəkdən uduzması şübhəsi ilə araşdırmalara başlayıb

Другие новости из категории

Миланский стадион не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году
Миланский стадион не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году
24 сентября 2024 г. 20:09
Представитель клуба Ханкенди: Мы ведем переговоры о привлечении опытных игроков
Представитель клуба "Ханкенди": Мы ведем переговоры о привлечении опытных игроков
24 сентября 2024 г. 16:32
Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч Тоттенхэм-Карабах
Азербайджанские болельщики приобрели более 500 билетов на матч "Тоттенхэм"-"Карабах"
24 сентября 2024 г. 12:15
Обнародован состав сборной Азербайджана на Турнире тюркоязычных стран
Обнародован состав сборной Азербайджана на "Турнире тюркоязычных стран"
24 сентября 2024 г. 09:57
Роналду не попал в состав Аль-Насра на стартовый матч Кубка Короля
Роналду не попал в состав "Аль-Насра" на стартовый матч Кубка Короля
23 сентября 2024 г. 19:33
УЕФА оштрафовал Карабах на 28 500 евро
УЕФА оштрафовал "Карабах" на 28 500 евро
23 сентября 2024 г. 11:53
Гендиректор Ромы подала в отставку
Гендиректор "Ромы" подала в отставку
23 сентября 2024 г. 11:19
Милан впервые за два года победил Интер
"Милан" впервые за два года победил "Интер"
23 сентября 2024 г. 05:12
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 7-го тура
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 7-го тура
23 сентября 2024 г. 00:16
Ла Лига: Барселона на выезде разгромила Вильярреал
Ла Лига: "Барселона" на выезде разгромила "Вильярреал"
22 сентября 2024 г. 23:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi