ФИФА расследует подозрительный проигрыш сборной Франции в матче ЧМ по футзалу

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футзалу в Узбекистане между командами Франции и Ирана.

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футзалу в Узбекистане между командами Франции и Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство RMC Sport.

Отмечается, что ФИФА заинтересовалась матчем, который завершился со счетом 4:1 в пользу команды Ирана, из-за жалоб со стороны участников турнира.

По заявлениям команд, сборная Франции специально проиграла в матче, чтобы выйти в более предпочтительную часть сетки и избежать встречи с лидером мирового рейтинга - командой Бразилии.

Сборная Франции заняла второе место в группе и в 1/8 финала встретится с командой Таиланда. Иранская команда стала первой в квартете и вышла на сборную Марокко. Если иранцы обыграют марокканцев, то в четвертьфинале сыграют со сборной Бразилии.

Чемпионат мира по футзалу проходит в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября.