ФИФА продлила отстранение бывшего члена исполкома Макуди от футбола на 45 дней

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) под председательством Ханса-Йоахима Эккерта приняла решение продлить срок отстранения от футбольной деятельности бывшего члена исполкома организации Ворави Макуди еще на 45 дней. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Ранее Макуди был приговорен к году и 4 месяцам тюремного заключения условно за фальсификацию документов во время выборов президента Футбольной ассоциации Таиланда (ФАТ) в 2013 году. Комитет по этике 7 октября 2015 года принял решение об отстранении Макуди от футбольной деятельности на 90 дней.