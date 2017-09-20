ФИФА приступила к расследованиям в отношении соперника "Карабаха" в ЛЧ

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ ФИФА приступила к расследованиям касательно английского клуба "Челси".

Как сообщает Report, об этом заявили Sportsmail в высшей футбольной структуре.

В качестве причины приводится заключение контракта с несовершеннолетними иностранными игроками. Из-за проведения всесторонних расследований касательно возможных нарушений, дополнительные комментарии не предоставляются.

Немногим ранее по аналогичным обвинениям был наказан и испанский "Атлетико". Поставлен запрет на трансфер клубом нового игрока до зимы. Что же касается лондонского представителя, в 2009 и 2016 годах из-за той же проблемы проводились расследования.

Отметим, что как "Челси", так и "Атлетико" являются соперниками "Карабаха" в групповом раунде Лиги чемпионов.