ФИФА примет официальное решение о введении системы VAR в марте

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что организация примет официальное решение о введении системы видеопомощи арбитрам (VAR) 3 марта, передает Report.

«3 марта мы примем решение, станет официально система видеопомощи рефери частью правил футбола или нет. В 2018 году мы больше не можем себе позволять ситуацию, когда любой зритель на стадионе или у телевизора способен в течение нескольких минут увидеть на экране смартфона или телевизора, допустил ли арбитр грубую ошибку, а судья — единственный, кто этого не видит. Поэтому, если мы можем помочь в работе рефери, нам следует это сделать.

Что касается чемпионата мира в России, то подготовка к нему проходит очень хорошо. В России есть красивые стадионы, инфраструктура, функционирующие аэропорты, отели. Думаю, летом мир обнаружит в лице России дружелюбную страну, которая хочет вместе со всеми насладиться праздником самого большого спортивного события. Этим летом в России мы увидим лучший чемпионат мира в истории», — сказал Инфантино.