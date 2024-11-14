ФИФА представила новый трофей клубного чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый трофей, разработанный к грядущему клубному чемпионату мира по футболу, который с 2025 года будет проводиться раз в четыре года.

Международная федерация футбола (ФИФА) представила новый трофей, разработанный к грядущему клубному чемпионату мира по футболу, который с 2025 года будет проводиться раз в четыре года.

Как передает Report, дизайн кубка создан совместно с ювелирной компанией Tiffany & Co.

Кубок покрыт 24-каратным золотом, украшен надписями и изображениями, рассказывающими о богатой истории футбола, включая карту мира и названия всех 211 ассоциаций и шести конфедераций ФИФА. На центральном диске трофея изображены символы стадионов, футбольной экипировки и карта мира, а также надписи на 13 языках и шрифтом Брайля, подчеркивающие инклюзивный дух игры и наследие турнира.

Напомним, что клубный чемпионат мира в новом формате пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В нем примут участие 32 клуба (8 групп по 4 команды) из шести конфедераций.