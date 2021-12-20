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ФИФА предложил проводить ЧМ раз в два года

ФИФА предложил проводить ЧМ раз в два года Сегодня ФИФА проведет онлайн-саммит с представителями 211 национальных федераций.
Футбол
20 декабря 2021 г. 09:52
ФИФА предложил проводить ЧМ раз в два года

Сегодня ФИФА проведет онлайн-саммит с представителями 211 национальных федераций.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, президент ФИФА Джанни Инфантино надеется заручиться поддержкой футбольных федераций, чтобы продвинуть идею проведения ЧМ раз в два года.

Саммит продлится два дня. Инфантино пытается найти дополнительные источники дохода для ФИФА. В годы проведения чемпионатов мира выручка организации значительно вырастает. Например, по итогам ЧМ в 2018 году ФИФА заработала 4,6 млрд долларов, а за весь 2019 год всего 766 млн долларов.

Сейчас игроки проводят в сборных около 50 дней в году – 80 процентов времени футболисты находятся в расположении клубов. ФИФА обещает сохранить такое распределение в случае реформ.

УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против проекта Инфантино, считая, что изменения понизят интерес к турниру.

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Версия на английском языке FIFA suggests holding world cups twice a year
Версия на азербайджанском языке FIFA milli federasiyalarla mundialların iki ildən bir təşkilini müzakirə edəcək

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