ФИФА предложил проводить ЧМ раз в два года

Сегодня ФИФА проведет онлайн-саммит с представителями 211 национальных федераций.

Сегодня ФИФА проведет онлайн-саммит с представителями 211 национальных федераций.

Как передает Report со ссылкой на Sky Sports, президент ФИФА Джанни Инфантино надеется заручиться поддержкой футбольных федераций, чтобы продвинуть идею проведения ЧМ раз в два года.

Саммит продлится два дня. Инфантино пытается найти дополнительные источники дохода для ФИФА. В годы проведения чемпионатов мира выручка организации значительно вырастает. Например, по итогам ЧМ в 2018 году ФИФА заработала 4,6 млрд долларов, а за весь 2019 год всего 766 млн долларов.

Сейчас игроки проводят в сборных около 50 дней в году – 80 процентов времени футболисты находятся в расположении клубов. ФИФА обещает сохранить такое распределение в случае реформ.

УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против проекта Инфантино, считая, что изменения понизят интерес к турниру.