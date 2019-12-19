ФИФА пожизненно отстранила от футбола бывшего члена комитета организации

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от любой деятельности, связанной с футболом на международном и национальном уровне, бывшего члена комитета организации Ариэля Альварадо за взяточничество, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Судебная палата независимого комитета ФИФА по этике признала А.Альварадо виновным в нарушении кодекса этики организации. В период с 2009 по 2011 год функционер был связан с коррупционной схемой по продаже телевизионных и маркетинговых прав на турниры под эгидой Панамской федерации футбола и Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF).

Кроме того, на него наложен штраф в размере 500 тысяч швейцарских франков (457,5 тысяч фунтов). Решение об отстранении А.Альварадо сегодня вступило в силу.

Отметим, что Ариэль Альварадо до 2010 года был президентом Панамской федерации футбола и членом исполкома КОНКАКАФ.