ФИФА пожизненно отстранила бывшего президента Футбольной ассоциации Ганы

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего президента Футбольной ассоциации Ганы (GFA) Квеси Ньянтаки.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Ньянтаки признан виновным в нарушении трех пунктов кодекса этики ФИФА. Помимо пожизненной дисквалификации Ньянтаки обязан выплатить ФИФА штраф в размере 500 тыс. швейцарских франков.

Напомним, в мае текущего года Ньянтаки был арестован по приказу президента Ганы после выхода документального фильма журналиста Анаса Аремеяу, в котором рассказывалось о том, как футбольные чиновники получают взятки от бизнесменов. В июне правительство Ганы отстранило от работы всю Футбольную ассоциацию страны, а срок отстранения Ньянтаки был продлён.