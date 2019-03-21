ФИФА пожизненно дисквалифицировала судью из Того за организацию договорных матчей

Разбирательство началось после выхода в свет книги сингапурца Уилсона Раджы Перумалы о договорных матчах.
Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала судью из Того Коку Фагла за содействие в организации международных товарищеских матчей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщилa пресс-службa ФИФА.
Фагла отстранен от любой футбольной деятельности как на национальном, так и международном уровне. Также арбитр наказан штрафом в размере 3 тысячи швейцарских франков.
После проведенного расследования было установлено, что Фагла принимал участие в обеспечении необходимых результатов в ряде матчей с участием африканских и азиатских национальных сборных.
Разбирательство началось после выхода в свет книги сингапурца Уилсона Раджы Перумалы, в которой он рассказал о договорных матчах и причастным к ним людям.
Отметим, что ранее FIFA оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины.
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