ФИФА пожизненно дисквалифицировала судью из Того за организацию договорных матчей

Разбирательство началось после выхода в свет книги сингапурца Уилсона Раджы Перумалы о договорных матчах.



Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала судью из Того Коку Фагла за содействие в организации международных товарищеских матчей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщилa пресс-службa ФИФА.

Фагла отстранен от любой футбольной деятельности как на национальном, так и международном уровне. Также арбитр наказан штрафом в размере 3 тысячи швейцарских франков.

После проведенного расследования было установлено, что Фагла принимал участие в обеспечении необходимых результатов в ряде матчей с участием африканских и азиатских национальных сборных.

Разбирательство началось после выхода в свет книги сингапурца Уилсона Раджы Перумалы, в которой он рассказал о договорных матчах и причастным к ним людям.

Отметим, что ранее FIFA оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины.