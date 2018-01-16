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    ФИФА потребовала снять с финалиста Лиги Европы еще 6 очков

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По требованию ФИФА Профессиональная футбольная лига Украины сняла с "Днепра" шесть очков.

    Как сообщает Report, причина связана с невыполнением решения по долгам перед экс-нападающим клуба Николой Калиничем.

    Ранее с "Днепра" уже было снято три очка по той же причине.

    Отметим, что проигравший в финале турнира испанской "Севилье" (2:3) и разделивший с "Карабахом" одну и ту же группу в сезоне 2014/2015 Лиги Европы "Днепр" на данный момент ведет борьбу в украинской II лиге.

    Разместившаяся в группе B команда, после нового решения ФИФА вновь лидирует с 53 очками. 

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