ФИФА потребовала снять с финалиста Лиги Европы еще 6 очков

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По требованию ФИФА Профессиональная футбольная лига Украины сняла с "Днепра" шесть очков.

Как сообщает Report, причина связана с невыполнением решения по долгам перед экс-нападающим клуба Николой Калиничем.

Ранее с "Днепра" уже было снято три очка по той же причине.

Отметим, что проигравший в финале турнира испанской "Севилье" (2:3) и разделивший с "Карабахом" одну и ту же группу в сезоне 2014/2015 Лиги Европы "Днепр" на данный момент ведет борьбу в украинской II лиге.

Разместившаяся в группе B команда, после нового решения ФИФА вновь лидирует с 53 очками.