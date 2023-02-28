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ФИФА посмертно наградила Пеле призом "Лучший навсегда"

ФИФА посмертно наградила Пеле призом "Лучший навсегда" Международная федерация футбола (ФИФА) посмертно наградила призом "Лучший навсегда" легендарного бразильского футболиста Пеле.
Футбол
28 февраля 2023 г. 08:44
ФИФА посмертно наградила Пеле призом Лучший навсегда

Международная федерация футбола (ФИФА) посмертно наградила призом "Лучший навсегда" легендарного бразильского футболиста Пеле.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте федерации.

Трехкратный чемпион мира скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком.

"Пеле — это просто футбол. Мы его потеряли и очень скучаем по нему, но Пеле — вечен. Он с нами и всегда будет с нами", — сказал во время церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино.

Награду вдове Пеле Марсии Аоки вручил чемпион мира по футболу бразилец Роналдо.

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