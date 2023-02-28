ФИФА посмертно наградила Пеле призом "Лучший навсегда"

Международная федерация футбола (ФИФА) посмертно наградила призом "Лучший навсегда" легендарного бразильского футболиста Пеле.
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Трехкратный чемпион мира скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком.
"Пеле — это просто футбол. Мы его потеряли и очень скучаем по нему, но Пеле — вечен. Он с нами и всегда будет с нами", — сказал во время церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино.
Награду вдове Пеле Марсии Аоки вручил чемпион мира по футболу бразилец Роналдо.